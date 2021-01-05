Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткойна може сягнути 146 тисяч доларів.
Читайте такожШвеція вивчає можливість переходу на цифрові валютиПро це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на звіт JPMorgan.
Зазначається, що поточна ринкова капіталізація біткойнів у 575 мільярдів доларів має зрости в 4,6 раза, щоб відповідати загальному обсягу інвестицій приватного сектору в золото через біржові фонди або зливки та монети.
"Витіснення золота як "альтернативної" валюти свідчить про великий потенціал зростання вартості біткойна в довгостроковій перспективі.
Але зближення волатильності між біткойнами та золотом навряд чи відбудеться швидко, і, на наш погляд, це багаторічний процес. Це означає, що теоретичну ціну на біткойн - 146 тисяч доларів - слід розглядати як довгострокову", - пишуть експерти JPMorgan.
Водночас стратеги попередили, що не можна виключати можливість виникнення спекулятивної манії, яка вже найближчим часом може підштовхнути курс біткойна до 50-100 тисяч доларів. Проте такі цінові рівні виявляться нестійкими, додали в JPMorgan.
Станом на 12:59 5 січня (за Києвом), за даними Coin Desk, вартість біткойна становила 31 413 доларів.
Що цьому передувало
- Вартість криптовалюти Bitcoin, що вже декілька тижнів поспіль била власні історичні рекорди, втратила за добу 11,7% та у понеділок впала нижче позначки у 29 тисяч доларів.
- Втрата у вартості спостерігається після стрибка 2-3 січня, коли криптовалюта додала у вартості понад 4 тисячі доларів з піком у 34 366 доларів.
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