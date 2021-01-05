Витіснення золота як "альтернативної" валюти свідчить про великий потенціал зростання вартості біткойна.

Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткойна може сягнути 146 тисяч доларів.

Читайте такожШвеція вивчає можливість переходу на цифрові валютиПро це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на звіт JPMorgan.

Зазначається, що поточна ринкова капіталізація біткойнів у 575 мільярдів доларів має зрости в 4,6 раза, щоб відповідати загальному обсягу інвестицій приватного сектору в золото через біржові фонди або зливки та монети.

"Витіснення золота як "альтернативної" валюти свідчить про великий потенціал зростання вартості біткойна в довгостроковій перспективі.

Але зближення волатильності між біткойнами та золотом навряд чи відбудеться швидко, і, на наш погляд, це багаторічний процес. Це означає, що теоретичну ціну на біткойн - 146 тисяч доларів - слід розглядати як довгострокову", - пишуть експерти JPMorgan.

Водночас стратеги попередили, що не можна виключати можливість виникнення спекулятивної манії, яка вже найближчим часом може підштовхнути курс біткойна до 50-100 тисяч доларів. Проте такі цінові рівні виявляться нестійкими, додали в JPMorgan.

Станом на 12:59 5 січня (за Києвом), за даними Coin Desk, вартість біткойна становила 31 413 доларів.

Що цьому передувало

Вартість криптовалюти Bitcoin, що вже декілька тижнів поспіль била власні історичні рекорди, втратила за добу 11,7% та у понеділок впала нижче позначки у 29 тисяч доларів.

Втрата у вартості спостерігається після стрибка 2-3 січня, коли криптовалюта додала у вартості понад 4 тисячі доларів з піком у 34 366 доларів.

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Автор: УНІАН