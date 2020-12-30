Лише за останню добу біткойн подорожчав на 7,4%, а за тиждень - на 19,6%.

Криптовалюта біткойн у середу зранку оновила історичний максимум, подорожчавши до 28,445 долара.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дані Coin Desk.

"Лише за останню добу біткойн подорожчав на 7,4%, а за тиждень - на 19,6%", - йдеться у повідомленні.

За даними Coin Desk, позначки у 28,445 долара біткойн досягнув о 9:14 30 грудня (за Києвом), станом на 10:14 (за Києвом) вартість біткоїна становить 28,414 долара.

Що цьому передувало

Курс біткойну різко зріс наприкінці 2017 року: в жовтні він перевищив 5 тисяч доларів, в листопаді - 10 тисяч доларів, а в середині грудня майже досяг 20 тисяч доларів. Після цього криптовалюта почала дешевшати.

11 травня 2020 року біткойн пережив третій "халвінг": розмір винагороди за додавання нового блоку в блокчейн знизився вдвічі - до 6,25 BTC.

В Україні з квітня 2020 року діє закон про Фінмоніторинг. Крім іншого, він ввів перевірку операцій з криптовалютами на суму понад 30 тисяч гривень, а також блокування криптогаманців і конфіскацію криптовалюти за порушення.

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Автор: УНІАН