Продати долар можна в середньому за курсом 41,70 грн, євро – 43,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 23 грудня, не змінився і в середньому становить 42,20 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і становить 44,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,40 грн за євро.

Який сьогодні курс долара в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,30 грн/дол., а продати долар можна за 42,20 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,38 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 23 грудня, складає 95 331,78 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 982 291,20 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 23 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,88 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

На кінець 2025 року курс долара до гривні становитиме 47-47,5 грн/дол., прогнозує виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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