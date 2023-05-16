Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,35 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 16 травня, залишився на рівні попереднього дня - 37,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і складає 41,30 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,35 грн за дол., євро - 40,65 грн за євро.

Що відбувається з курсом

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, готівковий курс долара в Україні в період з 15 по 19 травня в більшості банків буде у межах коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,15 грн/дол. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор складе від 37,25 до 37,95 грн/дол. Він зазначив, що на міжбанку НБУ утримуватиме коридор в межах 36,56 -36,93 грн/дол., продовжуючи своїми інтервенціями закривати дефіцит долара.

Відео дня

Економічний експерт Борис Кушнірук прогнозує, що влітку 2023 року курс долара в Україні може ослабнути, гривня ж продовжить зміцнюватися, але за певних умов.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса прогнозує, що готівковий курс долара в Україні до кінця весни різко не зміниться. За його словами, найбільше вартість валюти найближчими тижнями буде залежати від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів.

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