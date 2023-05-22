Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 22 травня, залишився на рівні попереднього показника - 37,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 3 копійки і складає 40,93 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол., євро - 40,20 грн за євро.

Що відбувається з курсом

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, готівковий курс долара в Україні у найближчі кілька днів до 24 травня в більшості банків перебуватиме у межах коридору купівлі та продажу від 37 до 37,90 грн/дол. В обмінниках фінкомпаній цей коридор складе від 37,05 до 37,80 грн/дол.

Відео дня

У НБУ наголошують, що станом на кінець травня різниця між фіксованим курсом гривні та готівковим найменша за 2023 рік і сягає 50-60 копійок. У НБУ запевняють, що ситуація на валютному ринку спокійна та комфортна. Гривня продовжує зміцнюватись за останній місяць. І, як заявляють у Нацбанку, у найближчі місяці валютних коливань вони не чекають.

Наразі різниця між фіксованим курсом гривні та готівковим найменша за 2023 рік і сягає 50-60 копійок. Так, курс долара в обмінниках у продажу впав до 37,40 грн, це пояснюють сезонним чинником, коли коштів аграріїв побільшало на ринку. Та в НБУ заявляють, що наразі важливо Україні отримати міжнародну фінансову підтримку на покриття дефіциту бюджету.

Вас також можуть зацікавити новини: