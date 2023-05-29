Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,25 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 29 травня, залишився на рівні попереднього показника – 37,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і складає 40,75 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,25 грн за дол., євро - 40,18 грн за євро.

Що відбувається з курсом

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, готівковий курс долара в Україні до 31 травня в більшості кас банків коливатиметься у межах коридору купівлі та продажу від 36,85 до 37,90 грн/дол.

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За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, в період по 4 червня готівковий курс за незначних поточних коливань передуватиме в нових "травневих" межах 37-38 грн/дол., 40-41 грн/євро.

За прогнозом директора з інвестицій і глави департаменту R&D в Capital Times Артема Щербини, офіційний курс долара в Україні за підсумками 2024 року становитиме 41,8 грн/дол., а до кінця року він зросте до 43 грн/дол.

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