Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,54 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 4 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 16 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,54 гривні за один євро, тобто гривня втратила 43 копійки, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,56/41,59 грн/дол., а євро – 43,51/43,52 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,88 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,63 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,90 грн/євро, а курс продажу - 43,60 грн/євро.

Курс долара у ПриватБанку 3 березня зріс на 11 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 43,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро – за курсом 42,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що протягом першої декади березня валютний ринок житиме переважно за принципами лютого.

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