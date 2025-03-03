Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, а євро – 43,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 3 березня, зріс на 8 копійок і в середньому становить 41,93 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 43,78 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,00 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,88 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,63 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,90 грн/євро, а курс продажу - 43,60 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 3 березня, складає 92 391 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 822 290.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 3 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,43 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,11 гривні за один євро, тобто національна валюта України зміцнилася на 38 копійок, порівняно з попереднім показником.

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