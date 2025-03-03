Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, а євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 3 березня, зріс на 11 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 43,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро – за курсом 42,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок зріс до рівня 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 3 березня, залишився на попередній позначці – 43,86 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 3 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,43 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок.

Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,11 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 38 копійок, порівняно з попереднім показником.

У понеділок, 3 березня, біткоїн зріс більш ніж на 20% порівняно з мінімумами минулого тижня. Кілька інших криптовалют, які, за словами президента США Дональда Трампа, будуть включені до стратегічного резерву країни, також різко підскочили. Як наслідок, найпопулярніша криптовалюта торгувалася на рівні 93 057 доларів.

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