Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, євро – 46,95 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 14 травня, не змінився і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку подорожчав на 10 копійок і складає 46,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 45,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився незмінним і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 14 травня, зріс до 46,95 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,42 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 46,70 грн/євро, а курс продажу - 46,41 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи складає 103 754 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 4 301 910 грн.

Нацбанк встановив 14 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,50 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилилася. Офіційний курс євро встановлено на рівні 46,09 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

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