Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,15 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 2 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, значно посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 45,71 грн/євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 44 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,19/41,21 грн/дол., євро – 46,10/46,11 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 1 жовтня не змінився і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і становить 46,40 грн за євро.

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв вважає, що валюта до 4 жовтня включно в банках перебуватиме в межах від 40,8 до 41,7 гривні за долар, а в обмінниках - у межах від 41 до 41,65 грн.

Також експерти дали українцям поради, що робити з валютою на цьому тижні - продавати чи купувати. Крім того, вони порадили звернути увагу на депозити в гривні або державні облігації, а от тримати гроші "під матарцем" - не найкраща ідея, бо вони мають працювати і приносити дохід.

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