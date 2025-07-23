Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,98 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 24 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 гривні за долар. Тобто українська валюта залишилася без змін.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,79/41,82 грн/дол., а євро - 49,03/49,06 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,69 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 41,60 гривні. Курс євро в обмінниках сьогодні складав 49,15 грн/євро, а курс продажу - 48,94 грн/євро.

При цьому курс долара в банках знизився на 2 копійки і становив 42 гривні, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,50 гривні. До то ж середній курс євро зріс на 17 копійок і складав 49,23 гривні, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,50 гривні.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 23 липня залишився на рівні 41,90 гривні за долар, а курс євро зріс на 10 копійок і складає 49,20 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро - за курсом 48,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

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