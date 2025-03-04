Національний банк України встановив на середу, 5 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку.
Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила 34 копійки, порівняно з попереднім показником.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,55/41,58 грн/дол., а євро – 43,86/43,88 грн/євро.
Курс валют в Україні – останні новини
В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці становив 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,90 грн/євро, а курс продажу - 43,70 грн/євро.
Курс долара у "ПриватБанку" 4 березня знизився на 10 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 43,80 гривні за євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро – за курсом 42,80 гривні за одиницю іноземної валюти.
Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що "рік закінчуватиметься на курсі 46 гривень за долар, можливо трохи більше".