Курс гривні до євро сьогодні становить 41,65 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 3 травня, зміцнився на 13 копійок – до 37,87 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок - до 41,65 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,45 грн за дол., євро – 41,05 грн за євро.

Що зараз відбувається з курсом

2 травня курс гривні до долара в банківських обмінниках становив, як і попереднього дня, 38,00 грн/дол. Щодо євро курс гривні вчора зміцнився на 10 копійок - до 41,70 грн/євро.

Відео дня

За інформацією інвесткомпанії ICU, на міжбанківському ринку продовжує відчуватися дефіцит валюти, який могли спричинити проблеми з експортом агропродукції. При цьому сегмент безготівкової валюти майже збалансувався, і населення продає і купує майже однакові обсяги валюти протягом уже трьох тижнів.

Як зазначили у ICU, НБУ й надалі повністю контролює ситуацію і задовольняє надлишковий попит через інтервенції з продажу валюти, обсяг яких залишається на прийнятному рівні.

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