Продати долар можна в середньому за курсом 41,75 грн, євро – 43,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 26 грудня, знизився на 4 копійки і в середньому становить 42,30 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,75 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,55 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,20 грн/дол., а продати долар можна за 42,10 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,20 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 26 грудня, складає 97,717 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 091 540 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Голова правління "Глобус Банку Сергій Мамедов вважає, що у першому кварталі 2025 року курсові показники долара та євро навряд чи вийдуть з-під контролю, а всі основні етапи девальвації гривні можуть відбуватися за аналогією 2024 року. На думку банкіра, девальвація гривні у перші 3 місяці року за різними оцінками може скласти від 2,5% до 4%.

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