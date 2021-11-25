Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,34 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 26 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,03 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,34 грн/євро, тобто гривня ослабла на 17 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,02/27,04 грн/дол., до євро - на рівні 30,31/30,34 грн / євро.

Курс на 25 листопада:

Національний банк України на четвер, 25 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на кінець листопада:

Експерти прогнозували, що до кінця листопада курс долара підніметься до 27 гривень.

Автор: Катерина Жирій