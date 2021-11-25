Національний банк України на п'ятницю, 26 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,03 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,34 грн/євро, тобто гривня ослабла на 17 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Читайте такожКурс долара продовжує йти вгору
Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,02/27,04 грн/дол., до євро - на рівні 30,31/30,34 грн / євро.
Курс на 25 листопада:
Національний банк України на четвер, 25 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз на кінець листопада:
Експерти прогнозували, що до кінця листопада курс долара підніметься до 27 гривень.