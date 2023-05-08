Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,30 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 8 травня, зміцнився на 5 копійок – до 37,75 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 5 копійок і складає 41,65 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,30 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Курс попереднього дня

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 7 травня залишився на рівні попереднього дня - 37,52 грн за долар. Курс євро також не змінився і становить 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,02 грн/дол., євро - 40,50 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,84 грн.

Відео дня

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 7 травня залишився на рівні попереднього дня - 37,80 грн/дол. Щодо євро курс гривні також не змінився і складає 41,60 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., євро - 41,00 грн за євро.

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