Продати долар в середньому можна за курсом 36,70 грн, євро – 40,40 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 10 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,35 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,00 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,70 грн за дол., євро – 40,40 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що на початку липня курс долара в Україні обіцяє бути стабільним, але до кінця літа ситуація на валютному ринку може різко змінитися.

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За його словами, майбутні коливання валютного курсу будуть визначені проблемами із зерновою угодою, блокуванням портів, проблемами з експортним припливом валюти, і саме це призведе до того, що потрібно буде переглядати курс, оскільки погіршиться баланс.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що готівковий курс долара в Україні до середини липня у більшості кас банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,60 до 37,50 грн/дол.

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