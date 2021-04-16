Курс гривні до євро ослаб до 33,53 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 19 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,98 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 33,53 грн/євро, тобто гривня ослабла на 7 копійок порівняно з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 19 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2797,83 (16 квітня - 2795,92);

100 EUR - 3352,5 (16 квітня - 3346,16).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,97/27,99 грн/дол., до євро - на рівні 33,52/33,54 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 16 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,96 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій