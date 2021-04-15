Курс гривні до євро зміцнився до 33,46 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 16 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,96 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,46 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 16 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2795,92 (15 квітня - 2797,65);

100 EUR - 3346,16 (15 квітня - 3347,53).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,94/27,96 грн/дол., до євро - на рівні 33,44/33,46 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 15 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,98 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій