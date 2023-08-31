Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,67 грн, євро - 41,67 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 31 серпня, подорожчав на 10 копійок - до 37,90 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові подорожчав теж на 10 копійок – до 41,60 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн, євро - за курсом 40,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,67 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 31 серпня, зміцнився на 5 копійок - до 38,15 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні послабшав на 3 копійки і склав 41,68 грн за євро.

За прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, курс долара в Україні восени може трохи знизитися, але це буде ринкове коливання і постійного зниження очікувати не варто. За його словами, стійке зниження навряд чи буде спостерігатися, особливо якщо Нацбанк змінить валютну політику, а відповідно змінить фіксований курс.

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