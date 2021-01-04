Курс гривні до євро ослаб до 34,94 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 5 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,43 грн/дол., тобто гривня ослабла на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 34,94 грн/євро, тобто гривня ослабла на 20 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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На міжбанківському валютному ринку України на 16.00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,44/28,46 грн/дол., до євро - на рівні 34,99/35,01 грн/євро.

Курс валют днем раніше

Національний банк України на понеділок, 4 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,27 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього значення.

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Автор: Катерина Жирій