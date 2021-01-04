Щодо євро курс української валюти послабився до 34,98 грн за євро.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 4 січня, ослаб на 3 копійки - до 28,53 гривень за долар.Читайте такожПід Новий рік в Україні долар пішов угору: курс в обмінниках

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро українська валюта ослабла на 8 копійок - до 34,98 гривень за євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,16 гривень за долар, євро - 34,20 гривень за євро.

Офіційний курс гривні на 4 січня

Національний банк України на понеділок, 4 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,27 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього значення.

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Автор: Катерина Жирій