Курс готівкового євро сьогодні становить 40,80 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника - 41,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс гривні до євро також не змінився і склав 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Курс валют в Україні - що відомо

Національний банк України 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проект державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують 50 грн/дол.

"На наступний рік офіційний курс передбачений в середньому 42 грн/дол, а на кінець року 50 грн/дол. Це один з можливих сценаріїв. Теоретично він можливий", - таку думку висловив інвестиційний банкір, заступник директора інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

13 вересня Кабінет міністрів України підтримав проект державного бюджету на 2023 рік.

Економічний експерт Данило Монін назвав два варіанти розвитку події на українському валютному ринку в жовтні. Відповідно до одного з них готівковий курс долара може зрости до позначки в 45 грн/дол.

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