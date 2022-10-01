Готівковий долар у "ПриватБанку" подешевшав.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" знизився на 10 копійок - до 41,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс гривні до євро підвищився на 10 копійок – до 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,31 грн, євро – 37,45 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Що буде з курсом гривні

13 вересня Кабінет міністрів України підтримав проект державного бюджету на 2023 рік.

Експерти прогнозували, що у вересні 2022-го курс долара коливатиметься між 40 і 41 гривнею. А ось в жовтні ситуація може кардинально змінитися.

В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%. "На наступний рік офіційний курс передбачений в середньому 42 грн/дол, а на кінець року 50 грн/дол. Це один з можливих сценаріїв. Теоретично він можливий", - таку думку висловив інвестиційний банкір, заступник директора інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Вас також можуть зацікавити новини: