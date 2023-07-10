З початку року укріплення гривні склало приблизно 8,3%.

У перші дні липня населення продовжило купувати валюти менше, ніж продавати. Водночас курс гривні незначно укріплюється.

Як повідомляється у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU, готівковий курс у системно важливих банках продовжив незначно укріплюватися. За минулий тиждень гривня посилилася ще на 0,1% до 36,6-37,4 грн/дол. З початку року укріплення гривні вже складає приблизно 8,3%.

Зазначається, що за підсумками перших чотирьох днів липня населення придбало валюти на 11 млн дол. менше, ніж продало. На безготівковому ринку продаж валюти звично переважав купівлю, на 37 млн дол. за 4 робочі дні. Водночас на готівковому ринку купівля залишалася більшою за продаж на 26 млн дол. за перші 4 робочі дні липня.

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Аналітики компанії повідомили, що населення продовжує продавати безготівкову валюту, яку отримує з депозитів, відкритих до квітня. Водночас обсяги купівлі готівкової валюти залишаються великими.

"Насиченість ринку готівковою валютою зберігається на високому рівні, сприяючи подальшому зближенню готівкового та офіційного курсів. Міжбанківський ринок залишається під повним контролем НБУ, який наразі має рекордно великі міжнародні резерви і почувається цілком спокійно з поточними потребами в інтервенціях", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на валютному ринку України

Протягом червня 2023 року українці продавали валюти більше, ніж купували. Така тендеція зафіксована вперше з липня минулого року.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 10 липня, залишився на рівні попереднього показника - 37,35 грн/дол. Щодо євро, курс гривні також не змінився і становить 41,00 грн/євро.

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