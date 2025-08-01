Продати долар можна в середньому за курсом 41,43 грн, євро – 47,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 1 серпня, зріс на 3 копійки і складає 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,43 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 35 копійок і складає 48,15 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,50 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,62 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,15 грн/євро, а курс продажу - 47,85 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п’ятниці, 1 серпня, складає 115 575 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 819 080 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 1 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,71 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня значно посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 47,75 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 40 копійок.

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