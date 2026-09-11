Нацбанк посилив гривню до євро: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,76 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 14 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,55 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,56/44,59 грн/дол., а до євро - 51,67/51,69 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 11 вересня знизився на 8 копійок і складав 44,85 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,35 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 16 копійок і становив 52,15 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,52 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 44,70 гривні за долар, а курс євро подешевшав одразу на 30 копійок і складав 52,05 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 51,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

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