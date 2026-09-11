Валюта дешевшає наприкінці тижня: який курс долара і євро сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,35 грн, а євро – 51,52 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 11 вересня, знизився на 8 копійок і складає 44,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 16 копійок і становить 52,15 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,52 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,78 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,15 грн/євро, а курс продажу - 51,93 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 11 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,55 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,76 гривні за один євро, тобто гривня втратила зросла на 23 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що в період з 14 по 20 вересня різких курсових змін на валютному ринку України не очікується: долар може перебувати в коридорі 44,4-44,8 гривні, тоді як євро через коливання міжнародної пари євро/долар матиме ширший діапазон - приблизно 51-52,5 гривні.

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