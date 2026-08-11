Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 12 серпня

Національний банк України встановив на середу, 12 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,87 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,76 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,84/44,88 грн/дол., а до євро - 51,74/51,77 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 11 серпня подорожчав на 10 копійок і складав 45,11 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,57 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 9 копійок і становить 52,12 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,44 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складав 52,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51,15 гривні за одиницю іноземної валюти. 

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