Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 12 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,76 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 12 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,87 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,76 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,84/44,88 грн/дол., а до євро - 51,74/51,77 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 11 серпня подорожчав на 10 копійок і складав 45,11 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,57 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 9 копійок і становить 52,12 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,44 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складав 52,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

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