Нацбанк повторив рекомендацію використовувати безготівкові розрахунки.

Національний банк збільшив ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті.

Як зазначено на сайті НБУ, щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті збільшено з 30 до 100 тисяч гривень (в еквіваленті).

"Цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках", - йдеться в повідомленні.

Водночас щоденний ліміт у 100 тисяч гривень на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним.

За кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тисяч гривень на місяць. Водночас оплата товарів, робіт та послуг із використанням платіжних карток за кордоном та в Україні і надалі здійснюватиметься без обмежень. Тож Нацбанк повторив рекомендацію використовувати безготівкові розрахунки.

"Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах", - наголосили в НБУ.

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