НБУ рекомендує використовувати для продажу валюти онлайн-банкінг вашого банку, оскільки це - найбезпечніший спосіб.

Національний банк України пояснив, які операції з іноземною валютою доступні сьогодні - як на території країни, так і закордоном.

Як повідомили у прес-службі НБУ, продати іноземну валюту можна у працюючих відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та в обмінниках, обмеження відсутні. Офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/$ (зафіксований на 24.02.2022).

"Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті у розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року).

Продати валюту можна через онлайн-банкінг без обмежень.

"За кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає", - додали в Нацбанку.

Зазначається, що заборонені будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів.

Заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж чи зняти з них готівку.

Підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання мобілізаційних планів, можуть знімати готівкою іноземну валюту без обмежень.

У НБУ закликали українців користуватися платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк України не вводив.

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