Номінальний ВВП України становить 4,194 трильйона гривень, а ВВП у розрахунку на одну людину – 100,469 тисячі гривень.

Реальний валовий внутрішній продукт України (ВВП) у 2020 році скоротився на 4%, в порівнянні з показником 2019 року.

Читайте такожГлобальний економічний збиток від пандемії до 2025 року сягне 22 трильйонів доларів-експерти ООНЯк повідомляється на сайті Державної служби статистики України, номінальний ВВП України становить 4,194 трильйона гривень, а ВВП у розрахунку на одну особу – 100,469 тисячі гривень.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2020 року реальний ВВП України скоротився на 1,2%, у другому – на 11,2%, у третьому – на 3,5%, у четвертому – на 0,5%.

Що цьому передувало

Раніше Національний банк оцінював темп зниження реального ВВП України у 2020 році на рівні 4,4%, а Міністерство економіки торгівлі та сільського господарства на рівні 4,2%.

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Автор: Богдан Слуцький