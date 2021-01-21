Це менше, ніж раніше прогнозував Нацбанк.

За оцінками Національного банку, у 2020 році темп зниження реального ВВП України становить 4,4%, що менше, ніж очікувалося в попередньому прогнозі, коли регулятор очікував падіння економіки на 6%.

Читайте такожУ НБУ назвали терміни відновлення економіки України після коронавірусуПро це сказано в матеріалах регулятора.

Зазначається, що економіка України досить швидко відновлювалася в другому півріччі. Після проходження жорсткої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% р/р в III кварталі, цей тренд зберігся і в IV кварталі. При цьому посилення карантину в листопаді, за даними НБУ, мало незначний вплив на ділову активність.

"Швидке відновлення економіки обумовлено, перш за все, зростанням внутрішнього споживання. Збільшення доходів і витрат бюджету підтримує споживання на високому рівні. Так, Роздрібна торгівля в IV кварталі продовжувала стрімко зростати. Нарощування поточних витрат бюджету на інфраструктуру, насамперед на дорожні ремонти, а також охорону здоров'я, покращило динаміку ВВП", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Нацбанк очікує зростання економіки на 4% у 2021 і наступні роки.

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року становило 3,5% стосовно аналогічного періоду 2019 року.

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Автор: Катерина Жирій