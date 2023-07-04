Зростання капіталу відбулося на тлі війни в Україні.

500 найбагатших людей світу збільшили свої статки на 852 мільярди доларів у першій половині 2023 року.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, кожен член індексу мільярдерів Bloomberg заробляв в середньому 14 мільйонів доларів на день за останні шість місяців. Це було найкраще півріччя для мільярдерів з другої половини 2020 року, коли економіка відновилася після спаду, викликаного Covid.

Як йдеться в матеріалі, зростання капіталу збіглося з широким ралі фондового ринку, оскільки інвестори відмахнулися від наслідків підвищення процентних ставок Центральним банком, війни в Україні та кризи в регіональних банках. S & P 500 збільшився на 16%, а Nasdaq 100 - на 39% у своєму найкращому першому півріччі, оскільки манія інвесторів щодо штучного інтелекту підштовхнула акції технологічних компаній.

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Головний виконавчий директор Tesla Inc Ілон Маск вийшов на перше місце рейтингу. Маск, найбагатша людина в світі, збільшив свій капітал на 96,6 млрд доларів в цьому році до 30 червня, а генеральний директор Meta Platforms Inc. Цукерберг отримав 58,9 млрд доларів.

Капітал голови Adani Group Гаутама Адані впав найбільше за шестимісячний період, втративши 60,2 мільярда доларів. Адані також повідомив про найбільший одноденний збиток, втративши близько 20,8 млрд доларів 27 січня після того, як Hindenburg Research звинуватив його конгломерат в шахрайстві з бухгалтерським обліком і маніпуляціях з акціями - твердження, яке Адані заперечує.

Компанія Hindenburg, заснована Нейтом Андерсоном, також знищила статки іншого мільярдера: Карла Айкана. Його Icahn Enterprises LP пережила найрізкіше одноденне падіння після того, як Гінденбург повідомив, що продає акції, заявивши, що акції були значно переоцінені в порівнянні з його активами. Чистий капітал Айкана впав на 13,4 мільярда доларів, або на 57%, - найбільше відсоткове падіння серед усіх членів індексу мільярдерів Bloomberg за цей період.

Для Маска зростання добробуту перетік у липень, коли акції Tesla зросли на 6,9% у понеділок, 3 липня, у Нью-Йорку, додавши до його стану додаткові 13 мільярдів доларів.

Вторгнення в Украну та статки найбагатших людей планети

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну 500 найбагатших людей світу втратили у 2022 році 1,4 трлн доларів.

Станом на грудень 2022 року відбулося суттєве падіння для групи мільярдерів, чий статок зріс до незбагненних висот в епоху "легких грошей" під час пандемії. Так, Ілон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао і Марк Цукерберг втратили близько 392 млрд доларів.

Разом з тим не всі мільярдери почувалися однаково погано - індійський магнат Гаутам Адані випередив Білла Гейтса і Уоррена Баффета за індексом багатства, і наростив свої статки на 42 млрд дол за рік до 119 млрд дол. Так він став третьою найбагатшою людиною в світі наприкінці серпня, а у вересні ненадовго обійшов Безоса і посів друге місце в рейтингу. Це найвищий рейтинг за всю історію для азіатського мільярдера.

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