Ілон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао і Марк Цукерберг втратили близько 392 млрд доларів зі свого сукупного стану.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну 500 найбільш багатих людей світу втратили у 2022 році 1,4 трлн доларів.

Як повідомляє Bloomberg, цього року відбулося суттєве падіння для групи мільярдерів, чий статок зріс до незбагненних висот в епоху "легких грошей" під час пандемії. Так, Ілон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао і Марк Цукерберг втратили близько 392 млрд доларів зі свого сукупного стану.

У той же час не всі мільярдери відчували себе однаково погано - індійський магнат Гаутам Адані випередив Білла Гейтса і Уоррена Баффета за індексом багатства, і наростив свої статки на 42 млрд дол за рік до 119 млрд дол. Так він став третьою найбагатшою людиною в світі в кінці серпня, а у вересні ненадовго обійшов Безоса і посів друге місце в рейтингу. Це найвищий рейтинг за всю історію для азіатського мільярдера.

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Навіть у важкий рік для американських техтітанів втрати Цукерберга виділяються. До середини вересня його капітал впав на 71 млрд доларів з 1 січня, або на 57%, через дорогий перехід до метавсесвіту і загального спаду в галузі, який потягнув за собою вниз ціну акцій Meta. Протягом року він опуститься на 19 позицій в індексі, і закінчує 2022 рік на 25-му місці, що є найнижчою позицією з 2014 року.

Криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії. Статок Фріда в розмірі 16 млрд доларів було стерто менш ніж за тиждень. Ця подія спричинила падіння на 84 млрд дол статків гендиректора Binance Чанпена Чжао.

Крах російської економіки:

Вторгнення в Україну стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, так як запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

Станом на 30 грудня 2022 року за час вторгнення РФ в Україну російські олігархи втратили $100 мілліардов.

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