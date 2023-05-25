Топ-менеджерів не вистачає російським компаніям, що займаються нафтовидобутком, металами, хімічним виробництвом та агробізнесом.

На тлі масової еміграції з Росії у зв'язку з повальною мобілізацією для участі у війні проти України, у агресора виник дефіцит управлінців високого класу.

Як повідомляє "Коммерсантъ" з посиланням на рекрутингове агентство Cornerstone, середній термін закриття вакансії управлінця виріс два рази - з трьох до шести місяців.

Топ-менеджерів не вистачає компаніям, що займаються нафтовидобутком, металами, хімічним виробництвом і агробізнесом. За останній рік компанії майже вдвічі збільшили число запитів на пошук топ-менеджерів. На зростання попиту наклалася криза пропозиції, оскільки значне число управлінців виїхали з країни.

Відео дня

"У сегменті топ-менеджерів із зарплатою понад 60 млн руб.на рік виїхали приблизно третина, 20-60 млн руб. - приблизно чверть", - говорить керуючий партнер рекрутингового агентства "Руспартнерс" Діна Акімова.

Ситуація з робочою силою в РФ

Станом на 18 травня 2023 року в Росії була зафіксована найбільша нестача робочої за майже 30 років. На 35% російських підприємств не вистачає робочих рук. Нестача пов'язана з мобілізацією населення Росії, що почалася з вересня минулого року.

Дефіцит найбільш гостро відчувається в легкій промисловості та машинобудуванні. І хоча вихід із країни західних брендів, таких як Mcdonald's і Starbucks, відкрив можливості для місцевих підприємців, нестача робітників тепер означає, що "на їх місці просто немає кому виробляти".

Вас також можуть зацікавити новини: