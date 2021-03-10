За словами глави Міністерства Марини Лазебної, пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, будуть переходити у спадок.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході наради в офісі президента під головуванням президента Володимира Зеленського повідомила про розробку системи пенсійного забезпечення, що дозволяє збільшити розмір пенсій в 1,5-3 рази без зростання дефіциту Пенсійного фонду.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

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"Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 грн. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, будуть переходити у спадок. Добре, якщо у людини нарешті з'явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", - цитує прес-служба Лазебну.

Міністр зазначила, що в підході до пенсійного забезпечення потрібно перш за все змінити філософію: не тільки держава забезпечує людину, а й громадянин накопичує собі на пенсію.

Також вона повідомила, що її відомство активно працює з Міністерством цифрової трансформації над впровадженням електронних сервісів у соціальній сфері - 125 послуг можна буде отримати онлайн.

Зеленський у свою чергу зазначив, що старше покоління в Україні має отримувати гідну пенсію.

"Україна має стати країною, де зручно і затишно всім. Старше покоління має бути забезпечено гідними пенсіями. Ми повинні допомагати незаможним і соціально, і мотивувати до офіційного працевлаштування", - наводяться в повідомленні слова президента.

Що цьому передувало

18 лютого Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік, в якому загальна сума доходів становить 495,5 млрд грн. Загальний обсяг видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачений на рівні 495,502 млрд грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

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Автор: Катерина Жирій