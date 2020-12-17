Уряд очікує, що наступного тижня просунеться в переговорах з МВФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що наступний транш від Міжнародного валютного фонду Україна отримає в лютому - березні.

Про це він заявив під час заходу «Україна і світ у 2021 році», організованого НВ.

Керівник уряду, зокрема, зазначив, що наступний транш МВФ буде "однозначно в наступному році".

"Хотілося б мати це не пізніше лютого. Лютий - березень - це такі прогнози, про які ми говоримо з МВФ, за умови, якщо знову не буде якихось сюрпризів", - додав він.

За його словами, уряд очікує, що наступного тижня просунеться в переговорах з МВФ.

"У нас гарна співпраця з ЄС, ми отримали транш минулого тижня. Наступного тижня ми сподіваємось на прогрес у наших переговорах з МВФ, тому у нас доволі непогані перспективи", - сказав Шмигаль.

Співпраця України з МВФ: що потрібно знати

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19 .

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Світлана Закелова