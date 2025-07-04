Україні потрібно 150 млрд доларів щорік до перемоги: експерти критикують низькі оцінки МВФ

Захід витрачатиме набагато більше на власну оборону, якщо не забезпечить достатню підтримку Україні.

Україні потрібно набагато більше грошей, аніж озвучені МВФ 40 млрд доларів на рік, аби виграти війну, а недофінансування може затягнути військову агресію. Про це пише економічний оглядач Мартін Сандбу в своїй колонці для Financial Times.

Він нагадав, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив звіт за підсумками восьмого перегляду програми фінансової підтримки України. У ньому йдеться, що попри повномасштабну війну, українська економіка демонструє вражаючу стійкість: ВВП зростає, а реформи просуваються вперед.

"Попри потужний наступ армії президента Росії Володимира Путіна, українська економіка залишається міцною, політика — ефективною і приносить покращення у фінансах держави, а реформи йдуть за планом. Це вражає", - пише Сандбу.

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Він також зазначає, що офіційна програма МВФ на суму $15,5 млрд виконується за графіком, як і ширший пакет фінансування на $153 млрд, у який входить допомога ЄС, США (до цього року) та інших партнерів.

Проте експерти попереджають: насправді Україна потребує значно більшої підтримки. Так, фінансовий аналітик Тімоті Еш стверджує, що реальна потреба України — $150 млрд на рік. За даними Кільського інституту світової економіки, уся допомога Заходу (включаючи військову) наразі становить приблизно $100 млрд на рік, і це – лише мінімум, аби Україна могла продовжувати боротьбу, але не виграти війну.

"Розрахунки МВФ базуються на припущенні, що війна закінчиться наприкінці 2025 або в середині 2026 року (у негативному сценарії). Саме тому, починаючи з 2026 року, у прогнозах МВФ потреба у фінансуванні різко зменшується", - йдеться у матеріалі.

Такий підхід, за словами оглядача, дає змогу західним технократам казати, що Україна "повністю профінансована" на даний момент, що, своєю чергою, відволікає політичних лідерів Заходу від реальності.

"Насправді все ще гірше: якщо Захід занизить підтримку, війна триватиме довше, ніж передбачає цей заспокійливий аналіз, — і лідери, і суспільство опиняться перед неприємним сюрпризом", - попереджає Сандбу.

За оцінками аналітика Тімоті Еша, якщо зараз не забезпечити Україну додатковими $100 млрд за два роки, то в перспективі Захід змушений буде витрачати в рази більше на власну оборону.

"Або ми виділяємо Україні додаткові $50 млрд на рік протягом двох років, щоб перемогти Росію, або витрачаємо по $750 млрд щороку протягом наступних десятиліть", - сказано в статті.

Автор зазначає, що перемога України означає її процвітання, що вигідно і західним країнам, адже це означатиме менше навантаження на платників податків та більше можливостей для інвесторів у відбудову. Тоді як переможена Україна (або така, що застрягла у війні) не принесе жодних економічних вигод.

"І ще одне моє давнє зауваження: Захід так і не передав Україні заблоковані російські валютні резерви — близько $300 млрд — як перший платіж репарацій за руйнування. Альтернатива лише одна: ці кошти повернуться до Росії, а українські потреби покриватимуть західні платники податків (переважно європейські)", - додав Сандбу.

Міжнародна допомога Україні

У червні Україна отримала від Європейського Союзу (ЄС) ще 1 мільярд євро за рахунок російських активів, що стало п’ятим траншем макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету.

1 липня у Міжнародному валютному фонді заявили, що завершили восьмий огляд чотирирічної програми підтримки України на суму 15,5 млрд доларів. Того ж дня до держбюджету України надійшов девʼятий транш обсягом близько 500 млн доларів від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

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