Україна отримала від Європейського Союзу (ЄС) ще 1 мільярд євро за рахунок російських активів, повідомив прем'єр-мінстр Денис Шмигаль.
"Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", - написав очільник уряду в своєму Telegram-каналі.
За його словами, загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 мільярдів євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів Російської Федерації (РФ).
"Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки", - додав Шмигаль.
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Україна та Японське агентство JICA у червні підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ці кредитні кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації.
У травні Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми ERA. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку Росії і спрямовані на покриття критично важливих видатків бюджету.