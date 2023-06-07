В Україні за три місяці 2023 року побудували майже 25 тисяч квартир. У Києві за цей час ввели в експлуатацію 2312 квартир.

В Україні за три місяці 2023 року побудували 24 905 квартир або 1,942 млн. квадратних метрів житла, з яких 4922 квартири в одноквартирних будинках і 19 983 - у багатоквартирних.

Про це повідомила Державна служба статистики, зазначивши при цьому, що у регіональному розрізі найбільше житла ввели в експлуатацію у Вінницькій області (5669 квартир), Київській (3621 квартира), Львівській (1847 квартири), Івано-Франківській (1580 квартир), Одеській (1166 квартир), Дніпропетровській (1126 квартир) та Волинській (1052 квартири),

При цьому в областях, де активно ведуться бойові дії – Миколаївська, Запорізька Донецька – сумарно ввели менше ста квартир. Жодної квартири не ввели в експлуатацію у Херсонській та Луганській областях.

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У Києві за цей час ввели в експлуатацію 2312 квартир. В цілому в Україні за підсумками 2022 року введення в експлуатацію житла в Україні скоротилося на 37,8% порівняно з 2021 роком – до 7 млн 110,2 тис. квадратних метрів.

Будівництво житла під час війни

25 травня 2022 року повідомлялося про те, що у частині регіонів України будівельні роботи повністю зупинено. Однак були регіони, в яких забудовники почали відновлювати свою роботу. В Сумській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях будівництво було повністю заморожено.

У Дніпропетровській області було невелике пожвавлення в 31%, в сусідній Полтавській – 72%. У Запорізькій та Чернігівській областях будівництво відновилося на 11%.

Станом на кінець травня, у Києві відновили роботи 17% забудовників. У Київській області, в тому числі в Бучі та Ірпені відновили свою роботу 20% забудовників.

Найвищий результат по Україні був в Черкаській області. Там було відновлено роботи з будівництва 92% житлових комплексів. В середньому роботу на будмайданчиках відновили близько 50% ЖК країни.

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