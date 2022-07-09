РФ знущається з економіки України, майже 50% бізнесу не працює.

На тлі повномасштабної війни в Україні стрімко зростають ціни. Українців цікавить, що буде далі та чи виросте інфляція.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів про те, що буде з цінами далі, в інтерв'ю для "РБК".

Інфляція в Україні зростає, а Нацбанк намагається її приборкати. Проте, як вважає Устенко, повномасштабна війна, яку 24 лютого розв'язав Путін, знищує нашу економіку.

"У нас темпи економічного зростання вже зменшені від того, що іде війна, і їх цілеспрямовано зменшує агресор, він це робить, знущається над нашою економікою, громить все, що можна розгромити, майже 50% бізнесу не працює нормально.

Нацбанк намагається придавити інфляцію. Наскільки вони можуть її придавити? Я вважаю, що вони мають довести інфляцію до рівня близько 15% і це тоді буде повною перемогою в цьому напрямку", - зазначив Устенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що експерти розказали, що станеться з валютою в Україні до осені.

Вас також можуть зацікавити новини: