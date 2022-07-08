Рішення планують ухвалити на період дії воєнного стану та упродовж 6 місяців після його припинення.

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект (№7414), який забороняє кредитодавцям та колекторським компаніям вживати заходи з повернення простроченої заборгованості щодо захисників України.

Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, це рішення підтримав 281 депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Пропонується на період дії воєнного стану та упродовж 6 місяців після його припинення заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

Зазначається, що заборона вживати такі заходи поширюватиметься як на військовослужбовців, так і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів тощо.

Нагадаємо, що мобілізовані працівники в Україні на час призову можуть втратити гарантію збереження середнього заробітку, при цьому за ними зберігається місце роботи та посада.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила законопроект №7378, який звільняє бізнес від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування.

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