Одним із кроків стала підтримка українського бізнесу, який допомагає ЗСУ.

Національний банк України пом’якшує низку валютних обмежень. Нові валютні правила сформовані таким чином, аби допомогти бізнесу, але не значно підвищувати попит на валюту в Україні.

Як повідомила прес-служба регулятора, зокрема, тепер бізнес зможе переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік - в межах 1 млн євро в еквіваленті на місяць.

Також розширюються можливості для хеджування (страхування) валютних ризиків. Клієнти зможуть укладати з банками угоди про продаж валюти за фіксованим курсом наперед (на умовах "форвард"), не передаючи саму валюту. Юридичні особи та ФОПи, які є резидентами України, також зможуть на умовах "форвард" купувати у банків іноземну валюту для оплати імпортних товарів. Як пояснюють у НБУ, це допоможе захиститися від можливих коливань курсу.

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Також вносяться зміни в частині переказів іноземної валюти за кордон. Зокрема НБУ дасть змогу юридичним та фізичним особам повертати помилково переказані кошти в іноземній валюті, що були зараховані на рахунки клієнтів.

"Це має посприяти підвищенню довіри до України з боку нерезидентів та дотриманню вимог платіжного законодавства", - зазначив регулятор.

Крім цього, Нацбанк впроваджує кроки для підтримки вітчизняної ювелірної галузі. Тепер підприємці, що продають ювелірні вироби, зможуть купувати банківські метали за безготівкові гривні.

Це буде можливим за дотримання таких умов:

обсяг придбаних банківських металів за місяць у гривневому еквіваленті не має перевищувати 1/12 сукупного річного обсягу реалізованих ювелірних виробів за 2021 рік;

придбати банківські метали можна лише за наявності договору з виробником ювелірних виробів.

Також Нацбанк уніфікував підходи до регулювання зовнішніх позик – зміни стосуються кредитів, наданих пулом іноземних кредиторів, до якого входить міжнародна фінансова організація (МФО).

"Підприємства отримають можливість обслуговувати та погашати такі кредити не лише на користь МФО, а й на користь інших учасників кредитного пулу, якщо вони є першокласними іноземними банками з рейтингом не нижчим за "A", - повідомив регулятор.

Ще НБУ розширив перелік операцій, які юридичні особи-резиденти можуть здійснювати понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту, – до них буде додано виведення дивідендів за кордон.

Іншою важливою новацією стала підтримка українського бізнесу, який допомагає ЗСУ. Нацбанк збільшить для таких компаній ліміт транскордонних переказів - на суму, яку вони з 7 серпня 2025 року перекажуть на спеціальний рахунок НБУ для підтримки ЗСУ.

При цьому такі перекази можуть здійснюватися виключно за рахунок власної валюти бізнесу для конкретних цілей, серед яких проведення розрахунків за імпорт товарів, поставка яких була здійснена до 23 лютого 2021 року, виконання зобов’язань за кредитом, одержаним до 20 червня 2023 року, виведення дивідендів на користь нерезидента за кордон тощо.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook позитивно оцінив останнє нововведення, зазначивши, що це легальний коридор виводу валюти.

"Мито за вихід 50%. Тобто, якщо бажаєш вивести з 7 серпня 2025 року, наприклад, 1 млн доларів - заплати мито 50% на ЗСУ (500 тисяч доларів) і виводь залишок 500 тисяч доларів", - написав експерт.

За його словами, зараз існують більш дешеві механізми виводу валюти, але вони нелегальні, сірі.

"Але з'являється легальний. Підтримуй ЗСУ і будь-ласка – вихід валюти оплачений у 100% обсязі напряму на ЗСУ", - додав Шевичишин.

Валютні обмеження НБУ – останні новини

У липні 2024 року Нацбанк послабив низку валютних обмежень. Тодішні зміни були спрямовані на збільшення інвестиційної привабливості України та залучення приватного іноземного капіталу.

У травні 2024 року НБУ запровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни для поліпшення умов роботи бізнесу та виходу на нові ринки. Серед пом’якшень - скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт та послуг та можливість переказувати кошти за кордон за лізингом/орендою.

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