Грошова маса зросла на 0,8%, грошова база – також на 0,8%.

Обсяг готівки в обороті поза банківською системою України за листопад зріс у порівнянні з жовтнем на 1,3% - до 493,1 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг готівки поза банками зріс на 28,3%.

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Також повідомляється, що обсяг грошової маси зріс на 0,8% за листопад і на 23% з початку року – до 1,769 трлн грн.

Обсяг грошової бази зріс на 0,8% за листопад і на 22,8% з початку року - до 586,3 млрд грн.

Хронологія подій

Обсяг готівки в обороті поза банківською системою України за жовтень зріс у порівнянні з вереснем на 2,2% - до 485,9 млрд грн.

Обсяг готівки в обороті поза банківською системою України за 2019 рік зріс на 6% - до 385 млрд грн. Обсяг грошової маси за цей період зріс на 12,3% – до 1,435 трлн грн, грошової бази - на 9,6%, до 477 млрд грн.

Ситуація з депозитами

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за січень зріс на 1,6% – до 651 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 2,5%, до 17,7 млрд дол.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за вересень збільшився у порівнянні з серпнем на 3,4% – до 745,6 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 3,8%, до 17,6 млрд дол.

Обсяг депозитів в українських банках за 2019 рік зріс на 18,5% у гривні, на 28,5% у валюті.

Станом на 22 жовтня 2020 року в Україні гривнях загальний приплив коштів населення становило 27%.

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Автор: Катерина Жирій