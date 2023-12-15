Курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 40,51 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 18 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,02 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 40,51 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,04/37,06 грн/дол., євро - 40,46/40,47 грн/євро.

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Раніше начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН прогнозував, що протягом 18-24 грудня ситуація на валютному ринку залишатиметься досить прогнозованою та передбачуваною, а курсовий коридор складе 36,8-37,8 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

За словами експерта, наступного тижня на ринок також впливатиме фактор наближення свят, коли частина громадян може обміняти якусь суму у валюті для того, щоб витратити гривню на харчові продукти, подарунки тощо.

Готівковий курс долара до гривні в банках України в п’ятницю, 15 грудня, зменшився на 5 копійок – до 37,65 грн за долар в середньому (з вчорашніх 37,70 грн). Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,05 грн за євро.

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