Сплата послуги має відбуватись виключно на законні, українські рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств.

Оплата комунальних послуг через непідконтрольні Україні банки не буде зарахована.

Про це йдеться у заяві Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зазначається, що представники окупаційної влади або збирають з населення готівку начебто для оплати за надані послуги, або скеровують перерахування коштів на рахунки місцевих банківських установ, що не мають ліцензій Національного банку України.

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, попереджає споживачів, що перерахування коштів за надані житлово-комунальні послуги на рахунки підконтрольних окупаційній владі банківських установ або сплата готівкою не зараховується як оплата", - йдеться у заяві.

У комісії підкреслили, що сплата за вказані послуги має відбуватись виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановлений законодавством України спосіб.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти заволоділи базою даних боржників українських банків і почали їх переводити в російські.

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