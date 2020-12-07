Такий негативний результат не завадить досягти запланованого зростання в 4,6% за підсумками в 2021 року.

Пандемія коронавірусу може призвести до того, що падіння валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2021 року може скласти 3%.

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Про це під час онлайн-форуму Ukrainian Investment Roadshow заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ми вважаємо, що негативний ефект пандемії матиме великий негативний вплив на початку наступного року. Очевидно, що ВВП може впасти на 3% в першому кварталі наступного року", - сказав він.

Разом з тим міністр підкреслив, що такий негативний результат не завадить досягти запланованого зростання в 4,6% за підсумками у 2021 році, тому що вже у квітні почнеться відновлення, якому повинні сприяти заходи зі стимулювання економіки.

Що цьому передувало

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками дев'яти місяців 2020 року сповільнилося до 5,5% після падіння на 5,8% за підсумками січня-серпня.

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Автор: Дмитро Шварц