Планується усі зароблені в ході експериментального проекту кошти спрямувати на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

В Україні платні камери у СІЗО принесли прибуток у понад 2,2 млн грн.

Читайте такожУкраїнцям перерахують пенсії: Кабмін назвав терміниПро це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції у Telegram.

«2 276 287 грн – саме стільки станом на 26 січня отримали українські слідчі ізолятори за реалізацію камер із поліпшеними умовами перебування", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що усі кошти, зароблені в ході експериментального проекту, будуть спрямовані на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

Крім того, повідомляється, що у січні до проекту приєдналися ще чотири слідчі ізолятори. Приміщення з поліпшеними умовами утримання ув'язнених облаштували в ГУ Бахмутське УВП (№6), Маріупольському, Кропивницькому та Ізмаїльському СІЗО. Таким чином, платні камери вже є в 26 СІЗО.

Платні камери: що відомо

Постановою Кабінету міністрів №305 від 22 квітня 2020 року запроваджено експериментальний проект щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України.

Платні камери з поліпшеними умовами утримання уже відкриті у Київському, Чернігівському, Запорізькому, Львівському, Вільнянському та Дніпровському СІЗО.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська